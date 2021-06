Le dichiarazioni di Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve, nel giorno della presentazione al ‘Tardini’ del suo ritorno al Parma

Questa sera Gigi Buffon è stato presentato dal Parma allo Stadio ‘Tardini’ dopo il ritorno in maglia gialloblu. L’ex bandiera della Juventus ha parlato anche a Sky Sport. Le sue parole.

RITORNO AL PARMA – «È nata giorno dopo giorno. Avevo parlato col presidente e suo figlio a fine gara, ma di altre cose. Poi per scherzo dissi che la Serie B l’avevo già fatta. Per non illudere. Poi però ai dirigenti della Juve avevo detto che ero felice che il Parma fosse in questi mani, perché avevo la sicurezza del progetto importante. Da lì mi è iniziata a balenare in testa l’idea di tornare a Parma. Avevo offerte carine. Ma sono molto legato al Parma e ho bisogno di un rapporto viscerale, come dimostra la mia carriera»

ITALIA – «Posso solo parlarne bene. Sta superando ogni tipo di aspettativa. Ha ridato entusiasmo e dignità ai tifosi azzurri. È un grandissimo merito di Mancini che è a capo della barca e di tutti i ragazzi che esprimono le loro qualità. Vincere l’Europeo? È sbagliato addossare troppe responsabilità. Godiamoci quello che stanno facendo».