Buffon infinito: UFFICIALE il rinnovo col Parma fino al 2024

Il Parma e Buffon proseguiranno insieme fino al 2024: l’annuncio del presidente Krause

Nella conferenza stampa odierna, il presidente del Parma Kyle Krause ha annunciato l’ufficialità del rinnovo di Gianluigi Buffon. Il portierone ex Juve ha firmato fino al 2024 e giocherà con i ducali fino a 46 anni!

LE PAROLE – «Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. E’ un grandissimo giocatore, un orgoglio per noi: Gigi ha una grande passione per il Parma, siamo molto contenti per il suo supporto e il suo impegno».