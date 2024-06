Buffon esulta: «Reagendo allo svantaggio l’Italia ha dato un SEGNALE FORTE alle rivali»

Buffon, il capo delegazione si esprime riguardo la vittoria di ieri dell’Italia in rimonta contro la Danimarca: le sue parole

Alla luce della vittoria dell’Italia contro l’Albania, ha parlato il capo delegazione Buffon il quale esulta ed analizza cosi la partita

PAROLE – Ieri non era facile reagire, ma la nostra forza è aggrapparci al gioco, abbiamo fatto così ed abbiamo meritato la vittoria. Nella partita di ieri bisogna porre l’attenzione sull’inizio choc e lo svantaggio e la serenità con la quale siamo riusciti a rimediare in pochi minuti, questo il segnale più forte da prendere. Poi probabilmente con un po’ più di cinismo non avremmo rischiato al novantesimo di veder sfumare la vittoria”.

“Ieri ho rivissuto le emozioni 2006 rivedendo Del Piero, io che sono così concentrato sul presente, qualche passaggino all’indietro l’ho fatto. Quando c’è l’Italia, tutti remiamo dalla stessa parte e per me questa è stata una magia ed essere stato qui in Germania e vincere un Mondiale, è il regalo più grande che la vita mi poteva dare e ancora mi commuovo