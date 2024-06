Buffon: «E’ il momento che ognuno si prenda la sua responsabilità, potevamo fare meglio tutti»

Buffon, il capo delegazione si esprime dopo l’eliminazione di ieri con la Svizzera rilasciando a riguardo queste parole

Alla stampa presente ha parlato Gigi Buffon, il quale da capo delegazione si esprime riguardo la cocente eliminazione di ieri dell’Italia con la Svizzera. Ecco cos ha detto

PAROLE – Purtroppo non si è riusciti a decollare come speravamo: la qualificazione al prossimo Mondiale penso sia il minimo sindacale per l’Italia: si devono fare dei passi convincenti e non a singhiozzo come negli ultimi dieci anni. Potevamo fare meglio tutti: anche io nel mio ruolo, posso avere deluso le aspettative. Ognuno si deve prendere le sue responsabilità