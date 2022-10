Buffon: «Provedel? Alla Lazio sta trovando una sua dimensione»

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha speso belle parole per Ivan Provedel, estremo difensore della Lazio: le sue parole

Intervenuto a DAZN, Gianluigi Buffon ha dichiarato:

«In questi ultimi due anni il serbatoio dei portieri ha iniziato a riempirsi, secondo me ci sono degli individui di grande qualità. Provedel sta trovando una propria dimensione alla Lazio, Falcone ora al Lecce, però secondo me quello che sta facendo in assoluto meglio e che in prospettiva può fare terzo o secondo o primo è Vicario».