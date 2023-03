Buffon: «Bellissimo rapporto con Sarri, alla Juve...»

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato del rapporto con Maurizio Sarri e dell’esperienza del tecnico alla Juve

Ospite alla Bobo Tv, Gianluigi Buffon ha parlato così del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri:

«Io so cosa non ha funzionato, purtroppo alcune volte per difendere le scelte bisogna inimicarsi qualcuno. Lo hanno lasciato subito alla mercé dei risultati. Con lui ho un bellissimo rapporto, lo sento ancora oggi. Nel mio piccolo ho cercato di dargli una mano, perché aiutarlo significava aiutare la Juve. Peccato, non ha funzionato ma avrebbe potuto funzionare».