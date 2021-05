Buffon, i tifosi lo chiamano dopo l’addio alla Juve: «Vieni alla Lazio»

Buffon lascia la Juve, ma non il calcio. I tifosi della Lazio lo chiamano pe rvestire i colori biancocelesti sui social

Buffon ha salutato la Juventus. Il ciclo in bianconero del portiere si è concluso con un lungo messaggio su Instagram: una dedica per salutare la Vecchia Signora, ma non il mondo del calcio. Per Gigi, infatti, non è ancora tempo di appendere i guanti al chiodo e il futuro adesso è un’incognita.

I profili social del giocatore, però, sono stati invasi dai messaggi di tifosi biancocelesti che lo vorrebbero vedere a Roma: «Vieni alla Lazio» è la richiesta più frequente. D’altronde, tra le parti c’è stato sempre un grande rispetto e, in più di un’occasione, Buffon ha reso omaggio al pubblico laziale.