Bufera arbitri, la denuncia: «Giudizi truccati per andare in Serie A»

Potrebbe abbattersi una bufera in merito agli arbitri e alle valutazioni per arrivare in Serie A: la denuncia di Minelli e Baroni

Daniele Minelli e Niccolò Baroni hanno denunciato alla Procura di Roma un meccanismo per gonfiare i giudizi degli arbitri e manipolare le graduatorie per andare in Serie A. Lo riporta Repubblica.

«Nel plico di sette pagine la denuncia di giudizi post-partita ritoccati al rialzo per favorire la promozione di qualche fischietto in Serie A, tra cui quello di Spezia-Chievo dello scorso campionato di Serie B, e decretare invece la dismissione di altri, e dell’esistenza di una chat segreta tra i componenti della Commissione arbitri del torneo cadetto in cui si discute del cambio dei voti: “Devi togliere un 8.60 e mettere un 8.70…”».