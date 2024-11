Bufalino non ha dubbi: «Per lo Scudetto ad oggi faccio i nomi di queste quattro squadre»

Bufalino, giornalista sportivo, ha detto la sua sulla corsa Scudetto in Serie A: il suo commento sul campionato in corso

Michele Bufalino, giornalista sportivo de La Nazione, Radio Sportiva, Qui News Pisa e Sesta Porta, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di SampNews24. Le dichiarazioni sulla lotta Scudetto, dove non ha nominato la Lazio.

LE PAROLE – «Può essere un campionato molto incerto perché il Napoli, la Juventus e l’Inter hanno delle radici forti ma in un calcio in declino, e anche l’Atalanta può giocarsela fino in fondo. Non vedo un padrone del campionato, vedo una lotta incerta fino alla fine e potremmo assistere a uno dei campionati di Serie A più bello degli ultimi anni; anche se il livello non è alto come i grandi fasti del passato. Se dovessi fare dei nomi oggi vedo la Juventus un pochino dietro, e direi Napoli, Inter e Atalanta».

L’INTERVISTA COMPLETA DI BUFALINO A SAMPNEWS24