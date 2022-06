Budoni: «Cabral da monitorare, ha fatto vedere miglioramenti»

L’ex biancoceleste Budoni ha parlato di Jovane Cabral, spendendo parole positive per l’attaccante della Lazio

Riccardo Budoni, ex portiere della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato di Jovane Cabral spendendo parole positive per l’attaccante che i biancocelesti potrebbero non riscattare dallo Sporting.

LE PAROLE – «Penso che sia da continuare a monitorare perché alla seconda partita consecutiva ha fatto vedere miglioramenti e poi nel gioco di squadra è stato cercato tanto dai compagni. Ovviamente non ha le caratteristiche di Immobile come la profondità ma ha ottima tecnica, è uno che con palla al piede può diventare pericoloso e farti prendere tante punizioni. Se devi cercare in giro qualcosa di simile è meglio tenersi lui che ha già fatto sei mesi insieme alla squadra, ha capito che ambiente è Roma. Per l’attacco devi cercare un profilo in base al numero di gol».