Buchanan elogia Inzaghi: «E’ un allenatore competitivo, da lui ho imparato molto»

Buchanan, il giocatore nerazzurro rilascia alcune dichiarazioni esprimendosi con parole di stima ed elogio su Inzaghi

Ai microfoni di One Soccer ha parlato Buchanan, il quale si esprime sull’Inter e in particolare su Inzaghi con parole di elogio nei confronti del tecnico ex Lazio

INZAGHI – È un allenatore molto competitivo, vuole vincere sempre, dà molta importanza alla tattica, è molto chiaro, sa cosa vuole e cosa vuole che facciamo in campo. Negli ultimi due mesi e mezzo ho imparato tanto da lui e dai miei compagni ovviamente. Sto cercando di capire cosa vogliono da me e quando avrò l’opportunità di scendere in campo voglio dimostrare di fare le cose che mi chiedono loro