Bucciantini a Internews24.com: «Nazionale? È fondamentali qualificarsi ai mondiali. Sarò felice se...»

Marco Bucciantini, esperto opinionista, ha parlato così della Nazionale italiana e del CT Luciano Spalletti ai microfoni di Internews24

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Internews24, Marco Bucciantini ha parlato così della Nazionale di Luciano Spalletti:

PAROLE – «Sarò felice se questa Italia mi darà orgoglio e mi ridarà i Mondiali. L’Italia deve rifare i mondiali, è fondamentale. Ovviamente la Nations League la vivono tutti in maniera competitiva…e comunque ti dà la possibilità di crescere, continuando quel percorso che gli Europei hanno forse interrotto. A riguardo, secondo me nell’Italia si Spalletti gli Europei sono arrivati troppo alla svelta e ci hanno fatto vedere il peggio di tutto. Però questa Italia deve continuare a mostrare quello che ha fatto vedere nelle ultime partite di Nations League, come identità e gioco. Di conseguenza deve essere competitiva e di conseguenza ci deve restituire i mondiali. Non può esistere che due generazioni di ragazzi italiani non abbiamo tifato l’Italia ai mondiali. Perché se non vai ai Mondiali alla lunga rischi di perdere molta della passione di questo sport, alla lunga rischi di perdere la voglia di andare a giocarlo. Se vai a ledere l’immaginario collettivo di un popolo, comprometti anche il vertice di quel popolo in quello sport. Quindi bisogna tornare ai Mondiali perché sono una come una ‘fiera’, un momento che dà molto all’immaginario nazionale dello sport. Ci permettono di giocare e di tifare questo sport appunto. Quindi sì, dall’Italia rivoglio i Mondiali».

L’INTERVISTA INTEGRALE A BUCCIANTINI SU INTERNEWS24