Bucciantini a Internews24: «Pio Esposito futuro attaccante dell’Italia di Spalletti? Ecco cosa penso a riguardo»

Ai microfoni di Internews24 in esclusiva è intervenuto il giornalista e opinionista Sky Marco Bucciantini. Il cronista rilascia alcune sue considerazioni sull’Italia di Spalletti e sugli attaccanti

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto di Pio Esposito fino al 2030. L’attaccante che quest’anno è esploso in Serie B con lo Spezia può diventare il futuro centravanti della Nazionale e dell’Inter? Nazionale che, va detto, al momento non sembra passarsela male a livello di attaccanti con Kean e Retegui.

«Kean è di un altro livello rispetto a tutti, anche Retegui lo è rispetto a Pio Esposito. Però è una notizia importante. Io penso che l’Inter in organico per l’anno prossimo debba rifare tutta la parte a rimorchio di Lautaro e Thuram. Deve prendere quindi 3 attaccanti. Perché Arnautovic va congedato con gli onori di servizio, ha dato tutto quello che rimaneva per lui però ha un’anagrafe. Gli altri due sono stati deludenti, non so nemmeno se sono riproponibili, se Taremi ha mercato… L’Inter secondo me 3 attaccanti deve farli, con caratteristiche diverse dal punto di vista tecnico e anagrafico. Siccome un giocatore giovane e italiano nel roster dell’attacco dell’Inter secondo me ci vuole, io firmo per Pio Esposito! Se devo prendere Lucca, ho Esposito. Se devo andare a spendere soldi per un giocatore con quelle caratteristiche prendo quello che ho in casa, e se ancora non è a livello e non ha quella esperienza lì, gliela faccio fare. Sto parlando di 5 attaccanti, quindi anche di un minutaggio che può partire basso e andare in crescita. Nella mia idea non spenderei soldi per il quinto attaccante, mentre per gli altri due bisognerà ragionarci e andare a giro per l’Europa. Se non trovi parametri zero qualcosina bisognerà spendere».

