Bucciantini a Sky: «Oggi la Lazio ha difeso benissimo, c’è molta applicazione da parte di tutti»

Bucciantini, il giornalista alla fine della partita ha commentato il match rilasciando a Sky queste sue considerazioni

Ai microfoni di Sky al termine della partita vinta e convincente della Lazio, ha parlato Marco Bucciantini il quale si esprime con parole chiare nella sua analisi sulla prestazione dei biancocelesti ad Amsterdam

BUCCIANTINI – La Lazio è una squadra che sa difendere. Oggi ha difeso in tanta parte di partita, ha anche subito ma sa difendere. C’è tanta applicazione da parte di tutti. Pedro? Ora sono tutti in fiducia, vedi la giocata di tacco e il tiro tecnico di Pedro. C’è tutta la Lazio di Baroni in questa azione dei biancocelesti