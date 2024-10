Bucciantini a MilanNews24: «I prezzi sono irrispettosi e umilianti» - Lazio News 24

Bucciantini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews24, tra gli altri argomenti trattati c’è quello relativo al caro biglietti

Marco Bucciantini, noto volto televisivo di Sky Sport e scrittore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews24. Si è espresso molto duramente sulla questione caro biglietti nel calcio moderno, un problema di cui spesso si sono lamentati anche i tifosi della Lazio negli ultimi anni.

LE PAROLE – «I prezzi allo stadio sono irrispettosi e umilianti per i tifosi. Non puoi spremere di più dalla gente: senza di loro il calcio non esisterebbe. I tifosi sono gli unici che veramente investono nel calcio senza chiedere nulla in cambio. La gente dev’essere curata con molta più cura».

LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA A MARCO BUCCIANTINI