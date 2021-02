Bucchioni: «Che segnale affrontare il Bayern! La Lazio se la giocherà»

Secondo Enzo Bucchioni, intervistato ai microfoni di Lazio Style Radio, i biancocelesti hanno tutte le carte in regola per giocarsela

«Arrivare a sfidare una squadra come il Bayern Monaco è un ottimo segnale, inutile pensare a come finirà, intanto la Lazio c’è». Ha esordito così Enzo Bucchioni ai microfoni di Lazio Style Radio.

Il giornalista ha poi aggiunto: «Gare come queste sono più facili da giocare che da preparare. La Lazio non ha nulla da perdere, motivo per cui scenderà in campo con serenità».