Bucchi a Milannews24: «La Lazio mi piace da impazzire»

Cristian Bucchi ha parlato in esclusiva a Milannews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Dando uno sguardo più ampio alla Serie A, chi vede come favorite per il tricolore e per i piazzamenti europei?

«Reputo l’Inter l’assoluta favorita per lo scudetto mentre per la Champions quest’anno vedo favorita in maniera prepotente l’Atalanta, il Napoli che sta facendo un grande campionato e poi mi piace da impazzire la Lazio. Ovviamente in corsa oggi c’è anche la Fiorentina che però a causa dell’organico non so se riuscirà a tenere questo ritmo anche se ora sta meritando la posizione che ha oggi. Poi c’è la Juve, il Milan se la vedrà con queste squadre qua. Non vedo un ritorno della Roma e non vedo sorprese come il Bologna lo scorso anno. Possono esserlo Lazio e Fiorentina che sono già dentro».

Infine una domanda sul momento della Nazionale: cosa ne pensa della ripartenza di Spalletti dopo l’Europeo fallimentare?

«Credo che Spalletti sia subentrato alla guida della Nazionale con pochissimo tempo a disposizione quindi ha ripreso il lavoro di Mancini cercando di plasmarla secondo le sue idee. Durante l’Europeo ha capito che una Nazionale è completamente diversa da una squadra di club e credo che per lui sia stata importante come esperienza. L’ha segnato. Mi è piaciuto invece il post Europeo, da quell’insuccesso si può creare qualcosa di importante con scelte precise e un atteggiamento tattico ben definito. Ho grandissima fiducia in Spalletti che è un allenatore bravissimo e sta diventando un selezionatore bravissimo e una persona molto intelligenti. Penso che questa volta ci qualificheremo senza problemi».

