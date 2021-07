Bucchi: «Ecco la mia impressione sulla Lazio di Sarri. Romero e Moro...»

Cristian Bucchi ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, spendendo parole d’elogio per la Lazio di Sarri

La Lazio convince nell’uscita amichevole contro la Triestina, cinque gol per i biancocelesti contro la squadra di Christian Bucchi.

Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com: «Un onore affrontare la Lazio di Sarri. La mano del tecnico si è già vista, così come la volontà di giocare a uno-due tocchi. Impressioni? Stupito da Raul Moro, credo possa ritagliarsi il suo spazio in prima squadra, mentre per Milinkovic e Luis Alberto si prospetta una grande stagione da top nel ruolo sotto la guida del tecnico. Obiettivi? Bisogna vedere come la squadra reagirà al cambio di modulo dal 352 al 433, ma in base a quello che ho visto non si può non considerare la Lazio come una delle prime quattro. Mercato? Manca un esterno offensivo, ma devono tornare dalle vacanze Acerbi e Immobile. Su Romero penso sia molto giovane, difficilmente potrà imporsi da subito. Ha comunque un ottimo avvenire e può suolo migliorare»