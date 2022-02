Giordano: «Lazio bella ma non balla. Difesa? Colpa anche di Sarri»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bruno Giordano ha analizzato la gara di ieri della Lazio contro il Porto: ecco le parole dell’ex attaccante biancoceleste

Ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha commentato la gara di ieri tra Porto e Lazio. Ecco le sue parole:

PORTO – «Ho visto una Lazio di buona personalità nel primo tempo. Organizzata, sapeva quello che doveva fare. Purtroppo la ricerca del gol non è stata ‘rabbiosa’, mi dà la sensazione di essere una squadra ‘bella che non balla’. Nella ripresa è venuto fuori il Porto, noi siamo rimasti sullo stesso livello. Soliti problemi individuali e di riparto, anche il centrocampo è calato di rendimento. Peccato, si poteva sfruttare meglio il momento favorevole».

DIFESA – «I loro gol sono casuali, non riempivano mai l’area di rigore. Nei cross siamo sempre stati in superiorità numerica in area, ci vorrebbe più attenzione. Dicono che Sarri lavori ossessivamente sulla linea difensiva, ma se i difetti sono quelli e vediamo sempre le stesse cose, credo sia anche responsabilità sua. Non possiamo incensarlo per la fase offensiva e assolverlo per gli errori dietro. Chiaro che se a Napoli hai giocatori come Koulibaly la differenza la fanno loro».