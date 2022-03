Giordano: «Derby vicino? La gara più importante è sempre la successiva»

Bruno Giordano ha commentato il momento della Lazio, mettendo nel mirino i prossimi impegni contro Venezia e Roma

Bruno Giordano, per i microfoni di Radiosei, ha fatto il punto sui prossimi impegni della Lazio e non solo. Ecco le sue parole:

«Il Venezia è in un momento delicato ed è per questo che sono arrivati a Roma due giorni prima rispetto alla partita. Evidentemente vogliono cementare il gruppo, ma onestamente sono cose che spostano poco. I valori sono quelli. Il derby è vicino, ma la partita più importante è sempre la successiva. Trattandosi però del Venezia, dei tre diffidati ne rischierei uno e gli altri li lascerei in panchina».

KAMENOVIC – «Evidentemente c’è per la società, ma non per il tecnico. Già si era capito la scorsa estate. Giusto che si provino scommesse, ma quando non vanno, bisogna cambiare strategia. Purtroppo i terzini non hanno alternative».

SERIE A – «Il calcio italiano è in calo a livello europeo. La squadra che sta facendo meglio nelle coppe è la Juve che in campionato balbetta. Spero che i bianconeri possano passare il turno perché egoisticamente le coppe tolgono energie per il campionato».