Giordano: «L’Atalanta ha fatto la migliore prestazione della sua stagione contro la Lazio». Ecco le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l’ex Lazio, Bruno Giordano, commentano la prestazione della squadra capitolina contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE– «L’Atalanta ha fatto la migliore prestazione della sua stagione contro una Lazio meno brillante ed un po’ in difficoltà. Bisogna dare atto, così come Gasperini ha riconosciuto all’andata la superiorità della Lazio. Ho sentito un po’ troppe critiche, in particolare nei confronti di Immobile. C’è stata gara nel senso che non è finita in goleada, ma a livello di collettivo abbiamo visto poco, fase difensiva compresa. Tutto ciò che è stato costruito è arrivato per giocate individuali, non per coralità. Le caratteristiche del centrocampo della Lazio le conosciamo, soffre particolarmente quel tipo di marcatura a uomo. Serve maggior dinamismo, portare il diretto avversario fuori zona con movimento senza palla»