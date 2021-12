Bruno Giordano: «Immobile non basta, vi dico cosa serve alla Lazio»

Bruno Giordano, indimenticata leggenda della Lazio, ha fatto il punto su quello che dovrebbe essere il mercato della Lazio a gennaio

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha fatto il punto sul mercato di gennaio dei biancocelesti ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue parole:

MERCATO – «Non si può andare avanti con il solo Immobile. Non si può sperare che Ciro ci sia sempre. Serve un rinforzo serio, all’altezza. Con il tridente senza punte, vale a dire Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni, ha vinto contro Genoa e Venezia ma contro squadre più consistenti avrebbe sofferto».

COSA SERVE – «Intanto bisogna muoversi adesso, il prima possibile. A gennaio si giocano tante partite e si affrontano squadre del valore di Inter e Atalanta. Non c’è tempo da perdere, bisogna investire, indipendentemente dalle cessioni. Come stanno facendo Atalanta e Fiorentina. Servono giocatori pronti, che diano un contributo immediato. Non bisogna comprare per forza all’estero, come spesso fatto in passato quando la Lazio si è mossa male provando scommesse poi fallite».

CHE TIPO DI GIOCATORE ANDREBBE PRESO – «Una prima punta. Felipe Anderson è un esterno, non può stare al centro. Non gioca spalle alla porta, ha altre qualità. L’attaccante è il ruolo più difficile, per questo è il più pagato. Mi piace Beto dell’Udinese, che paragono ad Osimhen, e Kalinic, che però ha problemi fisici. A gennaio spesso si prendono giocatori per 6 mesi, ma la Lazio non ha un bisogno temporaneo. Conviene investire subito e risparmiare 6 mesi di tempo. Altrimenti in estate avremo la stessa esigenza».