Giordano: «Caputo e Messias ottimi nomi per la Lazio»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha detto la sua sulle idee Caputo e Messias per il prossimo calciomercato estivo

Intervistato da Radiosei, Bruno Giordano ha parlato in questi termini di Junior Messias e Francesco Caputo:

«Messias? Lo vedrei molto bene come alternativa nella Lazio. Viene da una buona stagione, porterebbe grande positività nel gruppo, a maggior ragione se dovesse vincere il campionato. Lui è da 4 anni che dimostra d’essere all’altezza, anche se è arrivato tardi nel calcio che conta. Ha fatto gol importanti, come quello contro l’Atletico. Mi è sempre piaciuto, giocatore importante e anche duttile. Con lui e Caputo la Lazio farebbe buoni acquisti. L’attaccante è assolutamente adatto al modo di giocare di Sarri, sa venire incontro e fare le diagonali in area. Se la Lazio sistemasse così l’attacco, dopo dovrebbe investire parecchio sul regista puro, che è il ruolo fondamentale».