Diatriba Sarri-Tare, Giordano: «Così si danno solo alibi ai calciatori»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha parlato delle incomprensioni tra Tare e Sarri sul mercato: le sue parole

Ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato così del momento in casa Lazio e delle presunte incomprensioni tra Tare e Sarri:

«Un tifoso della Lazio in che misura deve preoccuparsi del mancato allineamento tra Sarri e Tare? Così facendo dai un alibi ai calciatori. Possono sostenere che all’interno del club c’è del caos, per questo motivo il club deve sempre portare i giocatori a non avere turbative esterne o attenuanti da cavalcare in caso di cattivi risultati. La tifoseria si schiera con uno, piuttosto che con l’altro. Sarri e Tare possono anche confrontarsi, ma poi chi decide è Lotito. La notizia non dovrebbe essere che ogni tanto tecnico ed allenatore si incontrano, ma che ci sia sinergia continua. Io personalmente non so come esprimermi perché non so bene come siano andate le cose sul mercato, quali calciatori ha davvero richiesto il tecnico. Che negli anni spesso la squadra si stata sopravvalutata è vero, ma la funzione di un allenatore come Sarri è anche quella di andare oltre le potenzialità».