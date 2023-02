Giordano: «La Lazio col Cluj non deve speculare sul risultato dell’andata»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha parlato della prossima gara in Conference League dei biancocelesti contro il Cluj

Intervistato da Radiosei, Bruno Giordano ha parlato di Cluj-Lazio, ritorno degli spareggi di Conference League in programma giovedì alle 18:45:

«Per la trasferta di Cluj, pensando ai valori delle due squadre, vedo poche insidie. Poi però vanno considerate le difficoltà che possono nascere in Europa nella gestione del doppio impegno. La Lazio non deve speculare sul minimo vantaggio dell’andata, deve aggredire la gara e confermare la superiorità che si è vista anche all’andata malgrado l’inferiorità numerica. Chiaro che non deve scendere in campo pensando al divario tecnico, sarebbe pericoloso. Peccato che all’Olimpico non sia arrivata la seconda rete, ora serve consapevolezza del fatto che il CFR vorrà fare la gara della vita. Serve la prestazione giusta, la gara seria. Ci saranno molte indisponibilità per Sarri, non è detto che quelli che ci saranno possano bastare, così come a volte si steccano partite in cui sei al completo. L’approccio alla Conference League da parte della Lazio è stata buona, ma era doveroso dopo la sconfitta con l’Atalanta».