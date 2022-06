Giordano: «Marcos Antonio ha grande qualità, alza il livello»

Bruno Giordano ha analizzato il primo colpo di mercato della Lazio: Marcos Antonio. Le sue parole per le frequenze di Radiosei

Marcos Antonio è pronto a prendersi la Lazio. Il giocatore, atteso nella prossima settimana a Roma, è stato elogiato da Bruno Giordano che – per le frequenze di Radiosei – ha detto:

«A meno che non tieni il pallone 70 minuti su 90, avere una mediana con lui, Milinkovic e Luis Alberto può diventare un rischio. Il pensiero di Sarri è di costruirlo come centrocampista centrale, l’occasione di prendere un giocatore giovane e importante ad un costo favorevole andava colta. È un giocatore bravo, adesso vediamo come verrà utilizzato, ma la qualità non si discute. Si aumenta la concorrenza e si alza il livello, indipendentemente da dove verrà utilizzato. Il livello complessivo lo aumenti facendo acquisti del genere, non solo cerando di inserire un giocatore in rosa per uno che esce. Per esempio Acerbi-Romagnoli: va benissimo, ma serve migliorare complessivamente il reparto».