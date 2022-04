Giordano: «Nessun attaccante in Italia è paragonabile ad Immobile»

Bruno Giordano, storico ex attaccante della Lazio, ha parlato di Ciro Immobile: nessuno in Italia è come lui

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bruno Giordano si è espresso in questi termini su Ciro Immobile:

«Immobile non deve confrontarsi con nessuno, è quello il problema. Chinaglia all’epoca doveva misurarsi con Anastasi. Questa è la grande differenza fra la Nazionale italiana del passato e quella attuale. In Italia al momento nessuno in attacco regge il confronto con Immobile. Per numeri, capacità realizzative e anche esperienza».