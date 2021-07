Bruno Giordano, i suoi auguri a Umberto Lenzini – FOTO

Bruno Giordano, attraverso i social network, ha voluto fare i suoi auguri a Umberto Lenzini, ex presidente della Lazio

Umberto Lenzini è stato un presidente che ha fatto la storia della Lazio. Alla guida dei biancocelesti per 15 anni, dal 1965 al 1980, è stato uno dei protagonisti di un grande trionfo, ossia il primo scudetto, quello vinto nel 1974 con la Banda Maestrelli.

Lenzini non è stato semplicemente un presidente, ma un padre per giocatori e allenatori. Ed è per questo che Bruno Giordano, esploso durante la sua gestione, nel giorno del suo 109esimo compleanno, gli ha voluto dedicare un pensiero via social, facendogli gli auguri.