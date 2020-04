Brocchi: «Mi danno fastidio quei presidenti che pensano solo ai loro interessi…»

Brocchi, l’allenatore del Monza ha detto la sua in merito a quello che sarà il futuro del calcio dopo l’emergenza Covid-19

L’allenatore del Monza, Cristian Brocchi, squadra che attualmente occupa il primo posto nel girone A di Serie C ha detto la sua in merito al momento che sta vivendo il calcio, al di là della categoria. Queste le sue parole a Sportitalia.

«Timore che qualcuno possa togliermi ciò che ho meritato? E’ normale che quando c’è confusione e ognuno dice la sua, un pensiero negativo può esserci. Mi danno però fastidio quei presidenti che portano l’acqua al loro mulino perché hanno interessi personali. Altra cosa non bella sono coloro che danno addosso ai ragazzi per gli stipendi. In C molti guadagnano cifre basse, quindi bisogna distinguere e non generalizzare. Siamo nelle mani del Governo, quando decideranno di farci ripartire o meno, ci saranno persone che faranno le cose migliori, nella massima giustizia».