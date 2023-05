Brocchi: «Lazio? Una bella chiusura di carriera»

L’ex centrocampista biancoceleste ha raccontato qualche retroscena del suo periodo in maglia Lazio

Intervenuto nell’iniziativa organizzata per Milan-Inter da Operazione Nostalgia e il portale di intrattenimento Planetwin365.news, Cristian Brocchi, si è lasciato andare in qualche aneddoto del suo periodo alla Lazio.

LE PAROLE– Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera lì. Pensavo che dopo il Milan non avrei più trovato una famiglia e invece è stata una parte importante della mia carriera, insieme con la città, i tifosi, la società. Mi sarebbe piaciuto finire diversamente. Però, anche se in campo non c’ero, ho salutato i tifosi con la vittoria della Coppa Italia nel derby con la Roma, alzando il trofeo, ed è stata una bella chiusura di carriera