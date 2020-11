Brighton Liverpool, Milner: «VAR, parliamone: fa perdere la passione per il calcio»

James Milner polemico dopo il pareggio del Liverpool a Brighton

Nel primo pomeriggio in Inghilterra è andato in scena il match tra Brighton-Liverpool, terminato con un pareggio al fotofinish dei padroni di casa: 1-1. Gli ospiti si sono visti annullare due reti, di cui uno per qualche millimetro di fuorigioco. Infine, la rete del pari è arrivata su un calcio di rigore molto discusso per un presunto contatto tra il laterale dei Reds Robertson e Welbeck. Ai microfoni del club il centrocampista inglese James Milner è stato molto polemico nel dopo-gara: «Io penso che tutti quanti dobbiamo fermarci un attimo e parlare del VAR, perchè sono certo di non essere l’unico che sta pian piano perdendo la passione per questo sport».