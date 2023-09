Briga sbotta: «Il nostro gioco è simile a un cubo di Rubik, ecco perchè»

Briga, il cantante e tifoso laziale sbotta su Twitter pubblicando dopo Milan-Lazio un post polemico nei confronti della squadra

Dopo la boccata d’ossigeno di mercoledì contro il Torino, la Lazio esce sconfitta questa sera contro il Milan e rallenta di conseguenza in classifica. Su Twitter a riguardo è intervento il cantante Mattia Briga, tifoso laziale il quale sbotta pubblicando un duro post

PAROLE – Il nostro gioco è un Cubo di Rubik. Minuti interi di passaggi e battimuro alla ricerca di una soluzione offensiva che non troviamo mai. Arrivati ai 25 metri non sappiamo che fare. Non penso ci sia nulla di male a dirlo. Abbiamo perso la metà delle partite giocate fino ad ora