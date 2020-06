La Curva Nord del Brescia ha esposto uno striscione al di fuori dello stadio Rigamonti contro la ripresa del calcio

I tifosi del Brescia contro la ripresa della Seria A. Fuori dallo Stadio Rigamonti hanno infatti esposto uno striscione che lascia pochi dubbi: «Ma quale ripartenza, per noi non c’è partita. Brescia vuole rispetto per chi ha perso la vita».



I tifosi delle Rondinelli si sono già schierati altre volte contro il ritorno sul campo.