Brescia Lazio, il punto sui padroni di casa

La Lazio si appresta ad affrontare il Brescia, nel primo match del 2020. Tutte le novità in casa dei lombardi

Con il Lunch Match di domani, la Lazio finalmente darà inizio al suo 2020. Tanti sono i dubbi di formazione da sciogliere entro domani, per Inzaghi. Per Corini sono poche le incertezze riguardo l’undici da schierare.

In attacco ancora Donnarumma non è a meglio e quindi partiranno dall’inizio Balotelli e Torregrossa: l’attaccante sembrerebbe scontento ed infatti la Gazzetta dello Sport riporta che sia in partenza già da gennaio. Centrocampo e difesa confermati, con Tonali in cabina di regia, Romulo mezz’ala e Spalek dietro le punte. Si ferma Ndoj, sostituito da Bisoli. Cellino ha sferrato il primo colpo di mercato, il finlandese Skabb, che però ovviamente non verrà schierato contro la Lazio.