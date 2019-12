Brescia Lazio, al via la vendita dei tagliandi

Da oggi si ricomincia a pensare al campionato: il Brescia fa partire la vendita dei biglietti per la partita contro la Lazio

Inaugurerà il 2020 per la Lazio, la trasferta al Rigamonti contro il Brescia di Corini.

In queste ore è partita la vendita libera per la partita in programma il 5 gennaio alle 12:30. Per il settore ospiti ci sarà la possibilità di acquistare il tagliando entro le 19:00 di sabato 4 gennaio, come riporta il sito ufficiale del Brescia, mentre per gli altri settori la vendita continuerà anche il giorno stesso della partita. Di seguito i prezzi:

Curva Nord €32

Curva Sud (OSPITI) €32

Gradinata Alta €42

Gradinata Bassa €47

Tribuna Centrale €82

Tribuna Rondinelle €102

Tribuna VIP €202