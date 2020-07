Brescia, in dubbio Joronen, Chancellor e Donnarumma

Il Brescia di Diego Lopez si appresta ad affrontare l’ultima trasferta dell’anno contro una Lazio affamata di punti e record individuali.

Il Brescia scende in campo in vista della sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Non ci sarà lo squalificato Dessena, è out anche Balotelli, ormai ai margini da oltre un mese. Cistana, Bisoli e Skrabb saranno costretti al forfait, ma anche l’attaccante Alfredo Donnarumma, il portiere Joronen e il centrale di difesa Chancellor non sono al meglio e potrebbero saltare la sfida dell’Olimpico di domani alle ore 19.30.