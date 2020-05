Brescia, la tifoseria si schiera contro la ripresa della Serie A. Ecco lo striscione esposto dai supporters delle rondinelle

Sono molte le tifoserie che in questo periodo si sono schierate contro la ripresa del campionato di Serie A. Ecco lo striscione esposto oggi dai tifosi del Brescia.

«Ma quale ripartenza per noi non c’è partita. Brescia vuole rispetto per chi ha perso la vita».