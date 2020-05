Brescia, Cellino: «Tornare a giocare una decisione folle»

Brescia, il presidente Cellino cambia ancora idea: ecco le sue parole dopo la decisione di far ripartire il campionato

Cambia ancora idea il presidente del Brescia Cellino. Dopo la decisione di tornare a giocare al 20 giugno ecco le sue parole durante un’intervista a BBC Wolrd Service’s World Football

«Tornare a giocare è una decisione folle, è troppo per i calciatori. Ci siamo fermati due mesi, non ci siamo allenati. Ed è pericoloso ricominciare giocando tre partite a settimana. Sono preoccupato per gli infortuni e per il caldo, che sarà un problema in Italia molto più che in Germania».