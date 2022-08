Brescia, Cellino: «Balotelli non era un’operazione da fare, non lo riprenderei»

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ripercorre alcune mosse fatte negli ultimi anni: non riprenderebbe Balotelli

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato ai microfoni de Il Giornale di Brescia.

LE PAROLE – «Non riprenderei Balotelli, non era un’operazione da me. Poi fu un errore mandare via Marroccu dopo la promozione, ma anche riprenderlo lo scorso anno. Mi ero preso tutte le colpe, anche quelle non mie. Di cosa sono più fiero? Dell’aver creduto in Tonali».