Brescia, Cellino su Balotelli: «E’ nero ma sta lavorando per schiarirsi»

Brescia, le dichiarazioni shock del presidente Massimo Cellino su Mario Balotelli ai microfoni di Calciomercato.com

Massimo Cellino shock su Mario Balotelli: all’ingresso in Lega Calcio per l’assemblea, il presidente del Brescia ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com riguardo il numero 45:

«È nero, ma sta lavorando per schiarirsi e ha molte difficoltà. Balotelli dà forse più peso ai social che ai suoi valori da sportivo. Deve imparare a rispondere in campo. Dobbiamo parlare il meno possibile e spegnere sti c…o di social. L’allenatore ha fatto un errore, in conferenza ha parlato di Balotelli e non della squadra. L’ho comprato perché poteva essere un valore aggiunto, l’abbiamo fatto diventare un punto di debolezza per sovra-esposizione. Se continuiamo a parlarne, facciamo male a lui e a noi».

A sostegno del presidente, ecco la nota ufficiale della società:

«In merito alle dichiarazioni rilasciate questo pomeriggio dal Presidente Massimo Cellino, riferite al nostro giocatore Mario Balotelli, Brescia Calcio precisa trattasi evidentemente di una battuta a titolo di paradosso, palesemente fraintesa, rilasciata nel tentativo di sdrammatizzare un’esposizione mediatica eccessiva e con l’intento di proteggere il giocatore stesso.»

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI