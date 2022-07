Brentford, il tecnico Frank: «Numero 1 della Lazio per tanto tempo, impressionante»

L’allenatore del Brentford Frank ha parlato dell’arrivo in squadra dell’ex portiere della Lazio Strakosha

Thomas Frank, allenatore del Brentford, ai canali ufficiali del club inglese ha parlato dell’arrivo in squadra dell’ex portiere della Lazio Strakosha.

LE PAROLE – «Sono contento che siamo riusciti a ingaggiare un grande portiere. È stato il numero uno della Lazio per molto tempo, il che è davvero impressionante. Ha giocato in Serie A e in competizioni europee e porterà quell’esperienza con lui. Si adatta al nostro modello di portiere ed entra in un buon ambiente con David Raya e Matthew Cox che si spingono a vicenda ogni giorno».