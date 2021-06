Brandt Lazio, procedono i contatti col Borussia Dortmund

La Lazio continua a lavorare sul mercato: l’obiettivo numero uno del ds Igli Tare è sempre Julian Brandt del Borussia Dortmund

La Lazio è sempre più scatenata sul mercato. I biancocelesti stanno lavorando senza sosta per costruire la squadra della prossima stagione e, in particolare, vogliono regalare a Mister Sarri degli esterni d’attacco per il suo 4-3-3: per questo, al momento, l’obiettivo numero uno del ds Igli Tare rimane sempre Julian Brandt.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra la Lazio e il Borussia Dortmund proseguono. La società capitolina vuole portare in Serie A il giocatore e sta trattando ancora sulle cifre: l’affare si può chiudere sui 25-30 milioni. Prima, però, bisognerà vendere.