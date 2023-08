Branchini: «Sarri? Uno dei pochi che ha il coraggio di dire la verità. Vi spiego il perché». Ecco le parole del procuratore

“Già è uno scandalo che il mercato sia aperto a stagione iniziata, così come è uno scandalo che si apra a gennaio con tutte le partite che ci sono in programma“. Queste le parole di Maurizio Sarri nella conferenza stampa pre partita di ieri. L’allenatore della Lazio ha criticato la gestione delle date del calciomercato, riscuotendo approvazione da molti esperti del settore.

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, anche Giovanni Branchini ha voluto esprimere il suo gradimento nel sentire qualcuno lamentarsi di questa problematica. Secondo il procuratore, il calcio sarebbe ormai in mano a persone che non hanno nulla a che vedere con lo sport, ma che anzi vedono il calcio come una piazza finanziaria con scopo di profitto. Sarri, quindi, diventa uno dei pochi ad avere il coraggio di dire la verità su questo argomento, ecco perché il ringraziamento del procuratore.