Brambati tuona: «La Lazio è seconda grazie a Sarri non per l’organico»

Brambati, L’ex calciatore e opinionista analizza la situazione della Lazio e rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW

Intervistato da TMW Radio Brambati ha parlato della situazione della Lazio alla luce del pari contro il Lecce, e rilascia queste parole

PAROLE – Credo che la Lazio sia in quella posizione ma non ha l’organico per starci, ma ha l’allenatore per starci. L’allenatore è più bravo dell’organico, quindi è già un di più essere lì davanti. Quando perdi punti con squadre alla tua portata ci sta a rimanerci male ma la Lazio poteva fare anche di meno. Se il Milan non avesse perso punti la Lazio sarebbe stata anche più giù. Un addetto ai lavori la settimana scorsa, che ha parlato con una persona nel club, ha detto che Milinkovic quando era stato messo nel mirino di società straniere, il dubbio del Manchester United era quello che non ha il cambio di passo. Anni fa Tare offrì Milinkovic al Real di Zidane. Lo venne a vedere e fecero un’offerta di 70 mln, respinta dalla Lazio