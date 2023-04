Brambati sulla lotta Champions: «Chi rischia di più? Di tutte queste…». Le parole dell’ex giocatore e procuratore sportivo

Ai microfoni di TMW l’ex giocatore, Massimo Brambati, ha parlato del Sergente della Lazio, Milinkovic, dopo il gol segnato contro il Monza, e della corsa alla Champions da parte delle big squadre di campionato. Ecco cosa ha detto:

MILINKOVIC– «Forse stare tanto in un ambiente può portarti a non avere grandi motivazioni. La Lazio negli anni scorsi ha vinto quello che poteva vincere, lui vorrebbe confrontarsi con altri palcoscenici. Se c’è l’opportunità Lotito deve pensarci bene. 40-50 milioni? Comincia ad essere una situazione come Leao. Se non lo vendi in questo mercato lo perdi»

CHAMPIONS– «Chi rischia di più? Di tutte queste qualcuna rimarrà con un pugno di mosche in mano. E dico Juventus, Milan e Inter. Attenzione, perché se rimani fuori da tutto poi devi tirare le somme finali. In questo momento l’unica al riparo è il Napoli, che arrivando anche ai quarti di Champions ha fatto la storia del club. Lazio e Roma inizialmente non le vedevo pretendenti ma sono lì. E poi vedremo cosa accadrà alla Juventus »