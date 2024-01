Brambati sulla Lazio: «In queste ultime partite si vede un netto miglioramento»

Brambati, l’opinionista analizza la situazione della Lazio alla luce della vittoria del derby e rilascia queste parole

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Brambati alla luce delle ultime prestazioni della Lazio derby compreso, esprime cosi il suo parere sui biancocelesti

LAZIO – Sarri ha detto che qualcosa è cambiato. Mi pare che si riferisse qualcosa all’interno dello spogliatoio. Quindi ho pensato a queste parole, che mi hanno sorpreso in modo negativo. Se non sa lui cosa è successo, ma forse ha fatto capire che c’è qualcosa tra i giocatori che si è rianimato. Vedo una postura e un approccio diverso dei giocatori in campo. Forse è cambiata qualche alchimia