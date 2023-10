Brambati: «Sarri ha poca riconoscenza nei confronti di Immobile» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TmwRadio, Massimo Brambati ha parlato di Lazio e di Ciro Immobile.

«Ero ieri sera con una persona molto vicina alla Lazio e a Immobile mi parlava della situazione di questo giocatore, che risente tanto anche dell’assenza di Tare, che era una figura che copriva i momenti di difficoltà di Immobile che negli anni sono accaduti. Senza Tare ha tutto in mano Sarri, che è più intransigente e non ha riconoscenza nei suoi confronti. Ieri ho visto l’abbraccio dopo il gol, vuol dire che i compagni sono tutti con lui. Ha un contratto per ancora altri due anni, la situazione non è facilissima se devi fare i conti con un giocatore che ti diventa un peso Non è sereno, è molto incavolato. Non bisogna guardare ieri e cosa ha fatto. Non è uno che ha fatto 60 gol, ha fatto la storia del club a discapito di gente che ha vinto scudetti. Come se ne esce? Con grandissima intelligenza da parte dell’allenatore, che deve cominciare a capire chi ha. Senza Immobile non è che ha sempre vinto. Il problema è che il contratto gli scade nel 2026 e prende 4 milioni, può essere un problema la gestione ora»