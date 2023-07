Brambati: «Non mi aspettavo che Milinkovic accettasse di andare in Arabia»

Brambati, l’ex calciatore e opinionista ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di Milinkovic e del suo approdo in Arabia

L’addio alla Lazio e il conseguente approdo in Arabia di Milinkovic, ha diviso le opinioni c’è chi approva la scelta del serbo e chi invece non ha ancora chiaro del perchè di questa decisione, come Massimo Brambati. L’ex calciatore e opinionista esprime il suo parere a riguardo ai microfoni di TMW Radio

MILINKOVIC – Chi non mi aspettavo accettasse l’Arabia? Milinkovic-Savic, che è ancora giovane. Ha accettato di andare in un campionato fuori dai radar dei campionati che contano. E poi la Champions è sempre la Champions