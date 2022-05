Brambati: «Milinkovic o Pogba? Ecco chi sceglierei io tra i due»

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio di chi sceglierebbe tra Milinkovic-Savic e Paul Pogba. Le sue dichiarazioni

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio di chi sceglierebbe tra Milinkovic-Savic e Pogba. Le sue dichiarazioni.

MILINKOVIC-POGBA – «Dipende anche dai costi. Io sostengo che quando si deve fare una scelta è necessario parlare direttamente con il giocatore e capire le intenzioni di quest’ultimo. Per Milinkovic i costi saranno sicuramente alti, ma anche per Pogba i prezzi non saranno bassi».