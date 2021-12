Brambati: «Lazzari Tottenham? Ecco quanto c’è di vero»

A TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, ha parlato di vari temi tra cui quello di Lazzari

«Quanto c’è di vero? Nì. Ho capito che in Premier Conte predilige avere giocatori ‘fisicati’. Puoi avere corsa, ma se non hai la struttura fisica fai fatica. Il giocatore ha corsa, ha le caratteristiche giuste ma bisogna vedere se coincide con quello che ha in mente il mister. Ho capito che lui è contento dell’atteggiamento della squadra in allenamento ma che c’è tanto da lavorare e che qualche regalino il presidente può darglielo. Ma credo che il grosso sarà fatto a giugno»